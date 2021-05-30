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استعدادًا لاستقبال السياح.. مراحل تطعيم العاملين بالقطاع بلقاح كورونا

الأحد 30/مايو/2021 - 01:37 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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تستعد وزارة السياحة لاستقبال السياح في مصر، بإجراءات احترازية وقائية، كتطعيم العاملين بالفنادق، لطمأنتهم من خلو الفنادق والمنشآت من فيروس كورونا.

يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن تحركات وزارة الصحة لتطعيم العاملين بقطاع السياحة.

المرحلة الثالثة للتطعيم
تنطلق المرحلة الثالثة لتطعيم العاملين بالقطاع الفندقي المصري، بلقاح كورونا، يوليو المقبل، في فنادق الأقصر وأسوان، كاستعداد لاستقبال السائحين.

المرحلة الأولى
وسبقها، انطلاق، المرحلة الأولى من التطعيم التي بدأت أبريل الماضي بتطعيم العاملين بالمنشآت الفندقية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأكد علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إنه تم الانتهاء من تطعيم نحو 100 ألف عامل بالأمصال المضادة لكورونا قبل عيد الفطر المبارك.

المرحلة الثانية
بينما تبدأ المرحلة الثانية خلال الشهر المقبل بتطعيم العاملين بفنادق القاهرة والجيزة والإسكندرية والساحل الشمالي ومطروح والبحيرة.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أعلنت أنّ 150 ألف مواطن يسجلون طلبات الحصول على لقاحات كورونا في اليوم، على موقع التسجيل الإلكتروني.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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قطاع السياحه تطعيم كورونا العاملين بالفنادق اخر الاخبار

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