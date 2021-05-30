Advertisements

"الإحصاء": 17.7% من سكان مصر مدخنين

الأحد 30/مايو/2021 - 01:36 م
بوابة الفجر
Advertisements
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد بياناً صحفياً بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للإقلاع عن التدخين والذي تُنظمه منظمة الصحة العالمية (WHO) في الحادي والثلاثين من شهر مايو من كل عام  لإبراز المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي التبغ والدعوة إلى وضع سياسات فعالة للحد من استهلاكه.
 
وتدعو المنظمة دائما إلى حماية الشباب من الحملات التسويقية المروجة للتدخين والتي تعمل على جذب جيل جديد من المدخنين من خلال إدخال منتجات جديدة ونكهات مميزة جذابة والتي تستهدف الشباب في الأساس.
 
وفى إطار المشاركة بالاحتفال بهذا اليوم والتوعية بمخاطر التدخين وفى ضوء بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يمكن استعراض بعض الحقائق عن التدخين في مصر كالتالي:
 
17.7 % من إجمالي السُكان ( 15سنة فأكثر) مدخـنون وهو ما يمثل حوالى 18 مليون نسمة وفقاً لتقديرات السكان لعام 2020، وتبلغ نسبة المدخنين بين الذكور 35.6٪، مقابل 0.3٪ بين الإناث، بما يشير إلى أن ظاهرة التدخين في مصر هي ظاهرة ذكورية بالأساس.
 
وتبلغ نسبة الأسر التي بها فرد مدخن على الاقل على مستوى الجمهورية 41.3%، وهو ما يعني ان هناك نحو 24 مليون فرد غير مدخن ولكنه عرضه للتدخين السلبي بسبب وجود فرد مدخن داخل الأسرة، وبذلك فعلى الرغم من أن ظاهرة التدخين هي ظاهرة ذكورية بالأحساس وانخفاض نسبة المدخنات الإناث إلا أن نسبة كبيرة منهن يصبحن عرضة للتدخين السلبي بسبب وجود فرد واحد على الأقل داخل الأسرة مدخن.
 
وكانت أعلى نسبة مدخنين في الفئة العمرية (45-54 سنة) فتبلغ 23.2% يليها الفئة العمرية (35-44 سنة) حوالى22.5% ثم الفئة (25-34 سنة) حوالي 20.8% وهي نسب مرتفعة ولها دلالة خطيرة وبخاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن هذه الفئات العمرية هي الفئات الشابة التي تعتبر قوام قوة العمل الرئيسية في المجتمع.
 
وأعلى نسبة مدخنين بين الحالات التعليمية المختلفة كانت لمن يحمل شهادة محو الأمية بنسبة 30.1%، يليها من يقرأ ويكتب حيث تبلغ نسبة المدخنين بينهم 27.5%، وأقل نسبة مدخنين على الإطلاق توجد بين الحاصلين على شهادة جامعية فأعلى 12.7%.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

التعبئة والاحصاء الاقتصا المصري الاحصاء اخبار اقتصاد مصر اليوم

أخبار تهمك

تصريح مثير من جوارديولا بعد خسارة لقب دوري الأبطال

منذ ساعتين و 50 دقيقة

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رئيس المخابرات ينقل رسالة من السيسي إلى نظيره الفلسطيني

منذ أقل من ساعتين

نجولو كانتي.. "جامع القمامة" الذي أعتلى عرش أوروبا مع تشيلسي (تقرير)

منذ 43 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

منذ حوالي 4 ساعات

توخيل يعلق على لقاء مالك تشيلسي لأول مرة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

أول تعليق من الشركة المتحدة علي قرار وقف محمد سامي

منذ يوم

حقيقة رحيل الشناوي عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

هل يعود مرتضى منصور لرئاسة الزمالك بعد قرار محكمة القضاء الإداري؟

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل - قرارات لجنة المسابقات.. إيقاف ثلاثي الزمالك وكارتيرون

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الزمالك يفقد نجما جديدا أمام الجونة بسبب الإصابة

منذ حوالي 3 ساعات

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

منذ حوالي 22 ساعة

الشروط والفئات المستهدفة.. كيف تحصل على لقاح كورونا في المنزل؟

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. صدمة قوية للأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ أقل من ساعة

مانشستر سيتي يقرر الاستغناء عن نجميه

منذ حوالي 5 ساعات

العروض الأوروبية تنهال على نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:37 ص

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

تصريح مثير من جوارديولا بعد خسارة لقب دوري الأبطال

11:37 ص

عاجل.. صدمة قوية للأهلي قبل مواجهة الترجي

01:30 م

هل يعود مرتضى منصور لرئاسة الزمالك بعد قرار محكمة القضاء الإداري؟

12:00 م

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

04:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»