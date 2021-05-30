مخترع نظارة ترجمة الصوت للإشارة: بدأت المشروع في 2 إعدادي (فيديو)

قال عمر محمد عبدالسلام طالب بالفرقة الأولى في كلية الهندسة بجامعة المنصورة ومخترع نظارة تترجم الصوت إلى لغة إشارة، إن الفكرة ظهرت منذ 6 سنوات، عندما كان مسافرا مع والده لكن السيارة تعطلت، وهو ما جعلهما يتعاملان مع ميكانيكي أصم، لكنهما لم يتواصلا معه جيدا، وهو ما جعله يفكر في اختراع النظارة.





وأضاف "عبدالسلام"، في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى، أن الناس لن يكونوا مضطرين إلى تعلم لغة الإشارة للتواصل مع الصم والبكم، لأن هذه النظارة ستحول الصوت إلى إشارة، لافتًا إلى أنه بدأ العمل على هذه النظارة منذ الصف الثاني الإعدادي.





وتابع، أنه طور النظارة في الفترة الماضية لكي تترجم الكتابة إلى لغة إشارة، مشيرًا إلى أنه تواصل مع شركات كثيرة وأخبرته بأن هذا الاختراع غير قابل للتنفيذ: "الفكرة بدأت بتطبيق على الموبايل، ثم نظارة تترجم 3 كلمات فقط لإشارة، بعدها بدأت أحسن فيها بشكل أكبر، وتعاونت في سبيل ذلك مع مهندسين كثر، كما ساعدني عدد كبير من الدكاترة في جامعات زويل والمنصورة ودمياط وغيرهم".



