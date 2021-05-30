إجراء أول عملية زراعة القرنية بمستشفيات جامعة بنها (صور)

أجريت صباح اليوم أولى عمليات زراعة القرنية بمستشفيات بنها الجامعية، تزامنا مع افتتاح وحدة زراعة القرنية بالمستشفى، برعاية الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجامعة بنها، والدكتور حمدي الجزار رئيس قسم طب وجراحة العيون بكلية الطب بجامعة بنها.





وقال الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجامعة بنها، إن افتتاح الوحدة يأتي تزامنا مع خطة الدولة المصرية ٢٠٣٠ للقضاء على قوائم الانتظار وعلاج المرضى والارتقاء بالمنظومة الصحية.



