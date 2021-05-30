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إجراء أول عملية زراعة القرنية بمستشفيات جامعة بنها (صور)

الأحد 30/مايو/2021 - 01:42 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أجريت صباح اليوم أولى عمليات زراعة القرنية بمستشفيات بنها الجامعية، تزامنا مع افتتاح وحدة زراعة القرنية بالمستشفى، برعاية الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجامعة بنها، والدكتور حمدي الجزار رئيس قسم طب وجراحة العيون بكلية الطب بجامعة بنها.

وقال الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجامعة بنها، إن افتتاح الوحدة يأتي تزامنا مع خطة الدولة المصرية ٢٠٣٠ للقضاء على قوائم الانتظار وعلاج المرضى والارتقاء بالمنظومة الصحية.

وأضاف أن المستشفيات الجامعية بجامعة بنها تشهد حاليا أعمال تطوير في البنية التحتية والطبية، قائلا: "أن الدولة تولي أهمية كبرى وذلك من خلال تفعيل للمبادرة الرئاسية نور الحياة للقضاء على قوائم الانتظار وعلاج مرضي العيون"، وتتكفل الدولة بعلاج مرضى العيون وتتم هذه العمليات على أيدى أساتذة وخبراء من جامعة بنها في زراعة القرنية.
إجراء أول عملية زراعة القرنية بمستشفيات جامعة بنها (صور)
إجراء أول عملية زراعة القرنية بمستشفيات جامعة بنها (صور)
إجراء أول عملية زراعة القرنية بمستشفيات جامعة بنها (صور)
إجراء أول عملية زراعة القرنية بمستشفيات جامعة بنها (صور)

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