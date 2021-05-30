نجولو كانتي.. "جامع القمامة" الذي أعتلى عرش أوروبا مع تشيلسي (تقرير)

نجح فريق تشيلسي الإنجليزي في التتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على فريق مانشستر سيتي بنتيجة 1 – 0 في المباراة النهائية التي جرت بينهما مساء الأحد، على استاد "الدراجاو" في مدينة بورتو البرتغالية.





تتويج تشيلسي الإنجليزي بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي جاء نتاج مجهود العديد من نجوم الفريق الذين لم يبخلوا بقطرة عرق من أجل عودة البلوز لاعتلاء منصة التتويج الأوروبية مجددًا، ومن بين هؤلاء النجوم الاستثنائي نجولو كانتي اللاعب الفرنسي صاحب الأصول المالية والذي لعب دورًا كبيرًا في تتويج فريقه باللقب الأوروبي هذا الموسم.





وخاض كانتي 13 مباراة مع تشيلسي في بطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي، بإجمالي دقائق لعب بلغت 709 دقيقة، وصنع هدف وحيد، ولم يسجل أي أهداف، بينما حصل على بطاقة صفراء وحيدة.





جامع القمامة الذي تحول لـ"أيقونة" كروية





حياة صعبة عاشها كانتي في مرحلة الطفولة حيث ولد نجم البلوز في 29 مارس لعام 1991 في "باريس" من أبوين ماليين، توفي والده وكان عمره وقتها 11 عامًا ليجد الطفل الصغير نفسع مسئولًا عن أسرته، وبدأ حياته العملية مبكرًا حيث عمل جامعا للقمامة والنفايات وبيعها لشركات تدوير القمامة وذلك لمساعدة والدته على مواجهة أعباء الحياة الصعبة.





اتجه كانتي لممارسة كرة القدم في سن صغير بعدما انتشرت أكاديميات كرة القدم بجانب منزلها في فرنسا، ونجح في الالتحاق ببعض أندية الهواة الفرنسية وبدأ يفرض موهبته الكروية بشكل كبير، وذاع صيته في أنحاء فرنسا بعد تألقه في دوري الهواة، وانتقل نادي بولون الفرنسي عام 2010، ولكنه ظل جليس دكة البدلاء، وشارك في مباراته الأولى في 18 مايو 2012، واستمر مع الفريق حتى موسم 2012 – 2013 ولعب معه في 39 مباراة بدور الدرجة الثالثة الفرنسي وسجل 3 أهداف.





في عام 2013 انتقل إلى نادي كاين الفرنسي واستمر معه عامين وشارك في 81 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 9 آخرين، وساهم في تأهل فريقه الدوري الفرنسي، مما دفع نادي ليستر سيتي الإنجليزي للتعاقد معه عام 2015 ولعب معه 40 مباراة وسجل هدف وحيد وصنع 4 آخرين تألق بشكل لافت للأنظار رفقة الثعالب، حتى ساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى في تاريخه ليصبح ذلك نقطة تحول في مسيرة اللاعب الفرنسي حيث تنافست عدد من أندية أوروبا للحصول على خدماته.





في 16 يوليو 2016، وقع كانتي عقدًا مع نادي تشيلسي مقابل 32 مليون جنيه إسترليني، وشارك على مدار 5 سنوات مع البلوز في 218 مباراة في مختلف البطولات وسجل 11 هدفا، وصنع 10 أهداف أخرى، وحصل على 34 بطاقة صفراء، وتوج مع البلوز بلقب الدوري الإنجليزي، والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا.





نجولو كانتي انضم لمنتخب فرنسا للمرة الأولى عام 2016 وشارك في 45 مباراة دولية مع منتخب الديوك الفرنسية وسجل هدفين وصنع هدف وحيد، وكان ضمن كتيبة المنتخب الفرنسي المتوج بكأس العالم عام 2018.



