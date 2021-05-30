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تعرف على مباريات وحكام الجولة 25 بالقسم الثالث بالدقهلية

الأحد 30/مايو/2021 - 01:46 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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تنطلق اليوم فى الرابعة عصرا مباريات الجولة 25 للمجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث والتابعة لمنطقة الدقهلية لكرة القدم حيث تقام 5 مباريات بينما تختتم غدا مباريات الجولة بمباراتى شبان بدواى وميجاسبورت ، الخيارية وعمال المنصورة.

شيكو المتصدر يصطدم بمستضيفه السنبلاوين فى مواجهة قوية يديرها تحكيميا وائل فرحان "منطقة إسماعيلية" بينما يستضيف نبروه وصيف المجموعة على ملعبه إتحاد المنزلة فى مواجهة سهلة نسبيا لأصحاب الضيافة فى مباراة يديرها تحكيميا محمد العتبانى "منطقة الشرقية".

مياه الدقهلية يستضيف منية سمنود على ملعب مياه الدقهلية بمدينة شربين فى مباراة يديرها تحكيميا طاقم دقهلاوى بقيادة محمد الجرايحى ، يحل دقادوس ضيفا على بلقاس فى مباراة يديرها تحكيميا طاقم دقهلاوى بقيادة محمد خالد ، الأمير يستضيف شربين فى مباراة يديرها تحكيميا طاقم دقهلاوى بقيادة محمد السعداوى  .


ترتيب فرق المجموعة التاسعة:

1- بايونيرز 52 نقطة
2- نبروه 51 نقطة
3- بلقاس 41 نقطة
4- شربين 34 نقطة
5- ميجاسبورت  34 نقطة
6- السنبلاوين 33 نقطة
7- مياه الدقهلية 32 نقطة
8- منية سمنود 31 نقطة
9- كهرباء طلخا  30 نقطة
10- الخيارية 28 نقطة
11- شباب الأمير 27 نقطة
12- عمال المنصورة 23 نقطة
13- شبان بدواي 20 نقطة
14- المنزلة 14 نقطة
15- دقادوس 9 نقاط

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