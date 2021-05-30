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المتحدة" تكشف عن أسباب تعاونها مع الشركة "العربية" ومجموعة MBC

الأحد 30/مايو/2021 - 01:48 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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كشف المهندس حسام صالح المتحدث الإعلامي باسم "المتحدة" للخدمات الإعلامية، عن توقيع الشركة مع الشركتين "العربية" و"Mbc" في إطار إنتاجي بينهم.

وأعلن حسام صالح عن أسباب تلك الشراكة، مُشيرًا إلى إن المحور الأساسي للشراكة بين "المتحدة" والعربية"، هو تطوير إعلانات الأوت دور؛ لأنها تتطلب التحديث في مصر.

وشهد المؤتمر أمس السبت، وقوف جميع الحاضرين دقيقة حداد على روح الفنان الراحل سمير غانم، كما رفض المهندس حسام صالح المتحدث باسم الشركة المتحدة التعليق على أسباب إيقاف العمل مع المخرج محمد سامي.

كما تناول المؤتمر أمس عرض فيلم تسجيلي قصير عن دور الإعلام في المجتمعات، وما حققته "المتحدة" بعد توليها المسؤولية من مواجهة الشائعات والحرب الشرسة ضد مصر.

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