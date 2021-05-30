تعرف على مواعد مباراة منتخب إيطاليا ضد تركيا في كأس أمم أوروبا

ينتظر عشاق الكرة الأوروبية والعالمية الشهر المقبل انطلاق مسابقة كأس الأمم الأوروبية " اليورو " 2021 والتي تم تأجيلها الموسم الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.





ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة يوم الجمعة 11 يونيو المقبل وحتى 11 من شهر يوليو.





وفيما يلي يشتعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات منتخب إيطاليا في يورو 2020:





ويواجه منتخب ايطاليا نظيره منتخب تركيا يوم 11 يونيو المقبل ضمن منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية.





كما يواجه منتخب ايطاليا نظيره سويسرا فى الجولة الثانية لدور المجموعات.





ويختتم مواجهات المجموعة بمواجهة منتخب ويلز.



