Advertisements

تعرف على مواعد مباراة منتخب إيطاليا ضد تركيا في كأس أمم أوروبا

الأحد 30/مايو/2021 - 01:47 م
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements
ينتظر عشاق الكرة الأوروبية والعالمية الشهر المقبل انطلاق مسابقة كأس الأمم الأوروبية " اليورو " 2021 والتي تم تأجيلها الموسم الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة يوم الجمعة 11 يونيو المقبل وحتى 11 من شهر يوليو.

وفيما يلي يشتعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات منتخب إيطاليا في يورو 2020:

ويواجه منتخب ايطاليا نظيره منتخب تركيا يوم 11 يونيو المقبل ضمن منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية.

كما يواجه منتخب ايطاليا نظيره سويسرا فى الجولة الثانية لدور المجموعات.

ويختتم مواجهات المجموعة بمواجهة منتخب ويلز.

أخبار تهمك

مانشستر سيتي يقرر الاستغناء عن نجميه

منذ حوالي 5 ساعات

العروض الأوروبية تنهال على نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري

منذ حوالي 17 ساعة

نجولو كانتي.. "جامع القمامة" الذي أعتلى عرش أوروبا مع تشيلسي (تقرير)

منذ 41 دقيقة

عاجل.. الزمالك يفقد نجما جديدا أمام الجونة بسبب الإصابة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من الشركة المتحدة علي قرار وقف محمد سامي

منذ يوم

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

منذ حوالي 22 ساعة

تصريح مثير من جوارديولا بعد خسارة لقب دوري الأبطال

منذ ساعتين و 48 دقيقة

توخيل يعلق على لقاء مالك تشيلسي لأول مرة

منذ ساعتين

الشروط والفئات المستهدفة.. كيف تحصل على لقاح كورونا في المنزل؟

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. صدمة قوية للأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ أقل من ساعة

حقيقة رحيل الشناوي عن الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل - قرارات لجنة المسابقات.. إيقاف ثلاثي الزمالك وكارتيرون

منذ حوالي 22 ساعة

هل يعود مرتضى منصور لرئاسة الزمالك بعد قرار محكمة القضاء الإداري؟

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. رئيس المخابرات ينقل رسالة من السيسي إلى نظيره الفلسطيني

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:37 ص

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

تصريح مثير من جوارديولا بعد خسارة لقب دوري الأبطال

11:37 ص

عاجل.. صدمة قوية للأهلي قبل مواجهة الترجي

01:30 م

هل يعود مرتضى منصور لرئاسة الزمالك بعد قرار محكمة القضاء الإداري؟

12:00 م

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

04:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»