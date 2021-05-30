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موعد مباراة الهلال والفيصلي في الجولة الأخيرة بالدوري

الأحد 30/مايو/2021 - 01:49 م
بوابة الفجر
اميرة فطيم
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يلتقي الهلال بفريق الفيصلي، اليوم الأحد، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة 30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويستعد الهلال لاحتفال بالتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين، بعدما حسم البطولة وتوج رسميًا، عقب فوزه على فريق التعاون بهدف دون رد، في الجولة الماضية.

ويعتلي الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 54 نقطة، متفوقا بفارق 4 نقاط عن الشباب، صاحب المركز الثاني.

ومن المقرر أن ينطلق اللقاء الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، والسادسة بتوقيت جرينتش.

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