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غدًا رئيس الوزراء الفلسطيني يزور الكويت

الأحد 30/مايو/2021 - 01:49 م
رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني
وكالات
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أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، بأن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، يبدأ غدًا الإثنين زيارة إلى دولة الكويت ضمن جولة تشمل 3 دول خليجية.

 

وقال سفير فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب، إن "رئيس الوزراء ووزير الخارجية سيجريان عددًا من اللقاءات، أولها مع أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسيلتقيان أيضًا ولي العهد، ووزير الخارجية، ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، على أن يعقب هذه اللقاءات جلسة اجتماعات رسمية تضم رئيسي وزراء البلدين".

 

وكان طهبوب، شدد على أهمية العلاقات بين البلدين حيث تأتي هذه الزيارة في إطار التنسيق الدائم، وكذلك شكر الكويت على المستويين الرسمي والشعبي على مواقفها المساندة للشعب الفلسطيني.

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فلسطين رئيس الوزراء الفلسطيني الكويت

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