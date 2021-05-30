المطران منير حنا يترأس قداس الأحد بالإنجليزية

ترأس دكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية قداس يوم الأحد للأجانب المتحدثين باللغة الإنجليزية.





وفي كلمته تحدث المطران منير عن كيف نمت الكنيسة وانتشر الإنجيل من خلال شهادة التلاميذ وقال إن سفر أعمال الرسل يعطينا فكرة عن انتشار رسالة الإنجيل إذ قص المطران كيف انتشر الإيمان المسيحي في إثيوبيا من خلال الخصى الحبشي الذي تقابل مع فيلبس وعرف منه عن المسيح.





وأضاف أن كثيرين من اليهود والأمم والفريسيين قبلوا رسالة الإنجيل وأصبحوا مواطنين في ملكوت السماوات الذي ضم المهمشين في المجتمع.



