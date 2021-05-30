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المطران منير حنا يترأس قداس الأحد بالإنجليزية
الأحد 30/مايو/2021 - 01:55 م
ماريان ناجى
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ترأس دكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية قداس يوم الأحد للأجانب المتحدثين باللغة الإنجليزية.
وفي كلمته تحدث المطران منير عن كيف نمت الكنيسة وانتشر الإنجيل من خلال شهادة التلاميذ وقال إن سفر أعمال الرسل يعطينا فكرة عن انتشار رسالة الإنجيل إذ قص المطران كيف انتشر الإيمان المسيحي في إثيوبيا من خلال الخصى الحبشي الذي تقابل مع فيلبس وعرف منه عن المسيح.
وأضاف أن كثيرين من اليهود والأمم والفريسيين قبلوا رسالة الإنجيل وأصبحوا مواطنين في ملكوت السماوات الذي ضم المهمشين في المجتمع.
فيما تراعى كافة الكنائس الأسقفية الإجراءات الاحترازية اللازمة وإتباع إرشادات وزارة الصحة المصرية، إذ وضعت الكنيسة بعض التعليمات والضوابط لإقامة الصلوات داخل كنائسها فلا يسمح بالدخول نهائيًا بلا كمامات وقياس درجة الحرارة عند الدخول بالإضافة لتوفير المطهرات للمصلين وتطهير وتعقيم الكنيسة قبل وبعد العبادة بالإضافة للجلوس في مقاعد محددة تراعي التباعد الاجتماعي بين المصلين حيث تناشد الكنيسة الأسقفية شعبها ملاحظة أي أعراض تظهر عليهم قبل حضور الصلوات وما إذا كان يستوجب ذلك البقاء في المنزل.
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