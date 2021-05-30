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تعاني من مرض نفسي.. استمرار حبس سيدة سودانية لإلقاء رضيعتها من الطابق الخامس بأكتوبر

الأحد 30/مايو/2021 - 01:56 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة 6 أكتوبر، استمرار حبس ربة منزل تحمل جنسية دولة إفريقية للمرة الثانية 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بقتل ابنتها الطفلة  البالغة  من العمر سنة ونصف، بعد إلقائها من الطابق الخامس من  شقتها، نتيجة خلافات مع طليقها ومعاناتها من مرض نفسي.

وأمرت النيابة العامة، بأكتوبر، بعرض المتهمة، على مستشفى الأمراض النفسية لتوقيع الكشف عليها، وبيان حقيقة معاناتها من مرض نفسي من عدمه.

باشرت نيابة أكتوبر، التحقيق في واقعة تخلص سيدة من رضيعتها بمدينة ٦ أكتوبر بإلقائها من الطابق الخامس من شرفة المنزل، وكشفت معاينة لجثة الطفلة أنها أسفرت عن كسور وكدمات بأنحاء متفرقة بجسدها، بالإضافة إلى تهشم في الجمجمة إثر سقوطها من طابق علوي، فيما انتدبت الطب الشرعي لكشف ملابسات الواقعة

وأفادت التحقيقات، أن الطفلة تدعى "سماح عبد الرازق" تبلغ من العمر عام ونصف، وأن والدتها تتعالج من مرض نفسي في الفترة الأخيرة، إثر انفصالها عن زوجها نتيجة لخلافات أسرية.

تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، مفاده بسقوط رضيعة من علو، بأحد العقارات بنطاق القسم.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة المقدم أحمد نصر وكيل فرقة أكتوبر، وبالفحص تبين أن الجثة لرضيعة عمرها عام.

تحريات العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر توصلت إلى وجود شبهة جنائية حول وفاة الطفلة، وأن والدتها السودانية الجنسية، من ألقت بها من شرفة الشقة سكنها بالطابق الخامس.

وتمكنت مأمورية برئاسة المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث القسم من القبض على المتهمة وإقتيادها إلى ديوان القسم، وبمناقشتها أقرت خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بارتكابها الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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