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وكيل "الشيوخ": مصر تسير بخطى قوية نحو بناء اقتصاد على أعلى مستوى رغم كورونا

الأحد 30/مايو/2021 - 01:57 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أنه بات جليًا وواضحًا على نحو أذهل المراقبين والاقتصاديين في العالم، أن مصر حققت نجاحًا اقتصاديًا على رغم جائحة كورونا التي أرهقت اقتصاديات كل الدول في العالم، وعلى رغم التحديات في الداخل والخارج، فكنا أمام مشروعات عملاقة هدفها المواطن المصري وصحته، ودليل ذلك القوانين التي تصدر تباعًا وهدفها المواطن المصري.

وأعلن "أبو شقة" تأييده لمشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/ 2022، العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2018/ 2019-2021/ 2022 المعروض على الجلسة العامة للشيوخ اليوم، مؤكدًا أن المشروع المقدم له أهمية كبيرة طبقًا للمادة 249 من الدستور التي توجب أخذ رأي مجلس الشيوخ لمشروع الخطة المستدامة لمشروع التنمية الاقتصادية، ويعرض هذا الرأي على الرئيس ومجلس النواب ويصدر بقانون، وعلينا أن نفخر به وأن نشير إلى هذا المشروع الوطني لبناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة يسود فيها الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.

وأضاف "أبو شقة"، أن ذلك المشروع الوطني، وعلى رغم التحديات الأكبر إضافة لفيروس كورونا فإن مصر جادة وتسير بخطى ثابتة وقوية نحو بناء اقتصاد على أعلى مستوى، وعلى رغم أن المؤشرات الاقتصادية والبطالة تشير إلى تدهور كبير في أزمة كورونا فإن الدولة مستمرة في الوفاء بمتطلبات المواطن المصري والبناء مستمر.

ووجه أبو شقة التحية والشكر إلى اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، مؤكدًا تحيته وتقديره للمجهود العلمي على هذا البيان الجامع المانع الشافي الذي سلط الأضواء على حقيقة الإصلاح الاقتصادي الذي يجري في مصر.

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