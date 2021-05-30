عاجل.. السيسي: مصر حريصة كل الحرص على مقدرات الشعب الفلسطيني

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن مصر حريصة كل الحرص على مقدرات الشعب الفلسطيني، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.





ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة للرئيس الفلسطيني محمود عباس نقلها رئيس المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، تؤكد على دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني.





وأفادت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أوفد وفدا أمنيا رفيع المستوى إلى إسرائيل والمناطق الفلسطينية لبحث تثبيت وقف اطلاق النار وإعادة الإعمار.





والوفد المصري سيناقش سبل التوصل لتهدئة شاملة بالضفة الغربية، وقطاع غزة.



