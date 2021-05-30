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بعد مهرجان مراكش.. أول حفل يكرم أبرز نجوم المغرب

الأحد 30/مايو/2021 - 02:01 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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كرمت مجلة سلطانة المغربية ألمع الفنانين المغاربة، في حفل توزيع "جوائز سلطانة الإبداع رمضان-2021،بعد استفتاء أجرته المجلة حول أداء الفناني في الأعمال الرمضانية، التي عرضت على القنوات المغربية وmbc5هذه السنة خلال شهر رمضان.

وعرفت الدورة الأولى لجائزة سلطانة للإبداع، حضور أبرز الفنانين المغاربة، الذين أبدعوا في تقديم أعمال فنية ترقى إلى مستوى تطلعات الجمهور المغربي، واستطاعت أن تحتل قلوبهم بدون استئذان، كما نالت إعجاباً واستحساناً كبيرين لدى فئا ٍت عريضة من المجتمع المغربي.

وكرمت المجلةالعديد من الوجوه الفنية المغربية الفائزة في هذا الاستفتاء، على رأسهم هرم الشاشة المغربية محمد الجم، والفنانة القديرة نزهة الركراكي والدة النجم سعدلمجرد، والفنانة سعاد خيي، والفنانة السعدية لديب، والفنان محمد خي، والمخرج ادريس الروخ وهشام الجباري.

ورحب نجوم الشاشة المغربية بهذه البادرة الطيبة، وعبروا عن سعادتهم بهذا التتويج، مبرزين أن الفنان المغربي بحاجة للتحفيز والتشجيع، ومثل هذه التكريميات يحتاجها بقوة الوسط الفني للازدهاروالمواصلة.

وتهدف المجلة الفنية الأولي بالمغرب، من خلال هذا التتويج إلى تسليط الضوء على الأعمال الفنية المغربية التي شقت طريقها لقلوب المغاربة، وتألقت خلال شهر رمضان المبارك.
بعد مهرجان مراكش.. أول حفل يكرم أبرز نجوم المغرب
بعد مهرجان مراكش.. أول حفل يكرم أبرز نجوم المغرب
بعد مهرجان مراكش.. أول حفل يكرم أبرز نجوم المغرب
بعد مهرجان مراكش.. أول حفل يكرم أبرز نجوم المغرب
بعد مهرجان مراكش.. أول حفل يكرم أبرز نجوم المغرب
بعد مهرجان مراكش.. أول حفل يكرم أبرز نجوم المغرب
بعد مهرجان مراكش.. أول حفل يكرم أبرز نجوم المغرب
بعد مهرجان مراكش.. أول حفل يكرم أبرز نجوم المغرب

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