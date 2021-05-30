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بعد مهرجان مراكش.. أول حفل يكرم أبرز نجوم المغرب
الأحد 30/مايو/2021 - 02:01 م
نور طلعت
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كرمت مجلة سلطانة المغربية ألمع الفنانين المغاربة، في حفل توزيع "جوائز سلطانة الإبداع رمضان-2021،بعد استفتاء أجرته المجلة حول أداء الفناني في الأعمال الرمضانية، التي عرضت على القنوات المغربية وmbc5هذه السنة خلال شهر رمضان.
وعرفت الدورة الأولى لجائزة سلطانة للإبداع، حضور أبرز الفنانين المغاربة، الذين أبدعوا في تقديم أعمال فنية ترقى إلى مستوى تطلعات الجمهور المغربي، واستطاعت أن تحتل قلوبهم بدون استئذان، كما نالت إعجاباً واستحساناً كبيرين لدى فئا ٍت عريضة من المجتمع المغربي.
وكرمت المجلةالعديد من الوجوه الفنية المغربية الفائزة في هذا الاستفتاء، على رأسهم هرم الشاشة المغربية محمد الجم، والفنانة القديرة نزهة الركراكي والدة النجم سعدلمجرد، والفنانة سعاد خيي، والفنانة السعدية لديب، والفنان محمد خي، والمخرج ادريس الروخ وهشام الجباري.
ورحب نجوم الشاشة المغربية بهذه البادرة الطيبة، وعبروا عن سعادتهم بهذا التتويج، مبرزين أن الفنان المغربي بحاجة للتحفيز والتشجيع، ومثل هذه التكريميات يحتاجها بقوة الوسط الفني للازدهاروالمواصلة.
وتهدف المجلة الفنية الأولي بالمغرب، من خلال هذا التتويج إلى تسليط الضوء على الأعمال الفنية المغربية التي شقت طريقها لقلوب المغاربة، وتألقت خلال شهر رمضان المبارك.
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