السيسي يصدق على قانون بمنح امتياز إنشاء وتشغيل وإعادة تسليم محطة دحرجة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 65 لسنة 2021 بمنح امتياز إنشاء وتشغيل وإعادة تسليم محطة دحرجة" رورو" بنظام الـ B.O.T" فى ميناء شرق بورسعيد، ويقام مشروع "الرورو"- دحرجة السيارات على الأرصفة الغربية في الأرصفة الجديدة بشرق بورسعيد، بطول رصيف 600 متر من الناحية الغربية للأرصفة الجديدة لتشغيل محطة الرورو، ومساحة 270 ألف متر مربع لساحة التداول.

وتخصص المساحة لاستقبال السيارات وسفن الدحرجة، والمعدات والبنية التحتية مجهزة للتعامل مع تداول نحو 800 ألف سيارة بالمحطة.

وتوفر هذه المحطة الجديدة لمجال صناعة السيارات أحدث الخدمات وعمليات التشغيل الفعالة من أجل استيراد وتصدير وإعادة شحن السيارات للأسواق والموانئ للدول المجاورة.

كما تقدر استثمارات المشروع بنحو 180 مليون دولار، ويوفر المشروع نحو 400 فرصة عمل مباشرة و1700 فرصة عمل غير مباشرة.