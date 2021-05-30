Advertisements

السيسي يصدق على قانون بمنح امتياز إنشاء وتشغيل وإعادة تسليم محطة دحرجة

الأحد 30/مايو/2021 - 02:06 م
بوابة الفجر
Advertisements
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 65 لسنة 2021 بمنح امتياز إنشاء وتشغيل وإعادة تسليم محطة دحرجة" رورو" بنظام الـ B.O.T" فى ميناء شرق بورسعيد، ويقام مشروع "الرورو"- دحرجة السيارات على الأرصفة الغربية في الأرصفة الجديدة بشرق بورسعيد، بطول رصيف 600 متر من الناحية الغربية للأرصفة الجديدة لتشغيل محطة الرورو، ومساحة 270 ألف متر مربع لساحة التداول.
 
وتخصص المساحة لاستقبال السيارات وسفن الدحرجة، والمعدات والبنية التحتية مجهزة للتعامل مع تداول نحو 800 ألف سيارة بالمحطة.
 
وتوفر هذه المحطة الجديدة لمجال صناعة السيارات أحدث الخدمات وعمليات التشغيل الفعالة من أجل استيراد وتصدير وإعادة شحن السيارات للأسواق والموانئ للدول المجاورة.
 
كما تقدر استثمارات المشروع بنحو 180 مليون دولار، ويوفر المشروع نحو 400 فرصة عمل مباشرة و1700 فرصة عمل غير مباشرة.
 
نشر القانون في الجريدة الرسمية، بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر السيسي

أخبار تهمك

عاجل.. رئيس المخابرات ينقل رسالة من السيسي إلى نظيره الفلسطيني

منذ أقل من ساعتين

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. صدمة قوية للأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ أقل من ساعة

هل يعود مرتضى منصور لرئاسة الزمالك بعد قرار محكمة القضاء الإداري؟

منذ ساعتين و 27 دقيقة

تصريح مثير من جوارديولا بعد خسارة لقب دوري الأبطال

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

منذ حوالي 4 ساعات

الشروط والفئات المستهدفة.. كيف تحصل على لقاح كورونا في المنزل؟

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من الشركة المتحدة علي قرار وقف محمد سامي

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يفقد نجما جديدا أمام الجونة بسبب الإصابة

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - قرارات لجنة المسابقات.. إيقاف ثلاثي الزمالك وكارتيرون

منذ حوالي 22 ساعة

مانشستر سيتي يقرر الاستغناء عن نجميه

منذ حوالي 5 ساعات

توخيل يعلق على لقاء مالك تشيلسي لأول مرة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

العروض الأوروبية تنهال على نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

حقيقة رحيل الشناوي عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

نجولو كانتي.. "جامع القمامة" الذي أعتلى عرش أوروبا مع تشيلسي (تقرير)

منذ 43 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:37 ص

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

تصريح مثير من جوارديولا بعد خسارة لقب دوري الأبطال

11:37 ص

عاجل.. صدمة قوية للأهلي قبل مواجهة الترجي

01:30 م

هل يعود مرتضى منصور لرئاسة الزمالك بعد قرار محكمة القضاء الإداري؟

12:00 م

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

04:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»