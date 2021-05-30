اتحاد الإعاقات الذهنية ينظم كأس مصر لتنس الطاولة بمشاركة 77 لاعب ولاعبة

ينظم اليوم، الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية برئاسة المهندسة أمل مبدى، بطولة كأس مصر لتنس الطاولة، بالصالة المغطاة بنادي مدينة نصر.





وقالت المهندسة أمل مبدى رئيس الاتحاد إن البطولة يشارك فيها 77 لاعب ولاعبة، يمثلون 14 هيئة رياضية، وتقام على مدار يومين تحت رعاية البنك الأهلي المصري.





وأضافت: "الأندية المشاركة هي، وادي دجلة، الزمالك، الشمس، الصيد، الاتحاد السكندري، الساحة الشعبية، بورسعيد، الزهور:، سبورتنج، مركز شباب حلوان الجديدة، المعادي، سموحة، حدائق الأهرام، نشئ وشباب عمال القاهرة، الحق في الحياة، مجمع الامين الإسلامي".





وتابعت: "تقام المنافسات للاعبين واللاعبات، تحت 16 سنة، تحت 20 سنة، فوق 20 سنة، في إعاقات التوحد والداون سيندروم (متلازمة داون) والإعاقة الفكرية".





وأشارت: "يتم اتخاذ كافة التجهيزات والإجراءات الاحترازية لضمان سلامة أبناءنا من اللاعبين واللاعبات، مع حضور أعداد محددة تشمل المشاركين في المنافسات ومسؤولي الأندية، لتطبيق التباعد الإجتماعى والخروج بالبطولة بشكل آمن صحيا".



