حسن حسني يُحيى الذكرى السنوية الأولى للفنان الراحل حسن حسني

حرص الفنان صلاح عبد الله على إحياء ذكرى رحيل الفنان الراحل حسن حسني، وطلب من جمهوره الدعاء له، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



نشر صلاح عبد الله صورة له مع الفنان الراحل حسن حسني، وعلق عليها قائلًا: "الذكرى الأولى لرحيل حسن حسني، زي النهاردة السنة اللي فاتت توفى عم حسن حسني، أسألكم الفاتحة على روحه والدعاء له من فضلكم".



وتوفي الفنان حسني يوم 30 مايو عام 2020، عقب تعرضه لأزمة قلبية، وكان خبر وفاته صدمة للوسط الفني ولكل محبيه.



وفي سياق آخر، يشارك صلاح عبد الله في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل "هجمة مرتدة"،وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي ، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين.