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عاجل.. ضربة موجعة للأهلي بعد التتويج بالسوبر الأفريقي

الأحد 30/مايو/2021 - 02:17 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ضربة موجعة قوية وذلك قبل المواجهة التي ينتظرها الفريق أمام نادي الترجي الرياضي التونسي لحساب مباريات ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وتلقى النادي الأهلي نبأ إصابة محمد مجدي أفشة الذي سيغيب عن الملاعب لمدة تص إلى شهر قبل العدوة للمشاركة في المباريات من جديد.


وكان أفشة قد تعرض للإصابة في مواجهة نهضة بركان والتي حسمها النادي الأهلي بهدفين مقابل لا شيء وتوج على إثرها بلقب بطولة السوبر الأفريقي.

وينتظر الأهلي مواجهة الذهاب أمام الترجي في رادس يوم الثامن عشر من شهر يونيو فيما تقام مواجهة الإياب يوم الخامس والعشرين من الشهر ذاته.

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الكلمات المفتاحية

مواجهة نهضة بركان مواجهة نهضة مجدي افشه بلقب السوبر الإفريقي

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