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الموعد يقترب.. تعرف على مجموعات بطولة كأس أمم أوروبا 2020

الأحد 30/مايو/2021 - 02:18 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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ينتظر عشاق الكرة الأوروبية والعالمية الشهر المقبل انطلاق مسابقة كأس الأمم الأوروبية " اليورو " 2021 والتي تم تأجيلها الموسم الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة يوم الجمعة 11 يونيو المقبل وحتى 11 من شهر يوليو.

وجاءت مجموعات يورو 2021 على النحو الآتي:
المجموعة الأولى
إيطاليا – تركيا – ويلز – سويسرا
المجموعة الثانية
بلجيكا – فنلندا – روسيا – الدانمارك
المجموعة الثالثة
أوكرانيا – هولندا – النمسا – مقدونيا الشمالية
المجموعة الرابعة
إنجلترا – كرواتيا – التشيك – اسكتلندا
المجموعة الخامسة
إسبانيا – السويد – بولندا – سلوفاكيا
المجموعة السادسة

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