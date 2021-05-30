حسام عاشور يجرى عملية جراحية اليوم

أجرى حسام عاشور نجم الاتحاد السكندرى عمليه جراحيه صباح اليوم على آثر إصابته بالرباط الصليبى.





وكان اللاعب أصيب بقطع فى الرباط الصليبي الأمامي فى الركبة اليمنى فى مباراة المصرى فى الجولة الثالثة والعشرون التى أقيمت يوم 20 مايو الماضي .





وأعرب محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى عن تمنياته بالشفاء لحسام عاشور وعودته لصفوف الفريق مرة أخرى .





ويحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع برصيد 34 نقطة .



