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إغلاق جزئي لأكثر الموانئ ازدحاما في الصين بسبب جائحة كورونا

الأحد 30/مايو/2021 - 02:15 م
بوابة الفجر
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أدى تفشي مرض كوفيد - 19 إلى إغلاق جزئي لأحد أكثر الموانئ ازدحاما في الصين، وهو إغلاق قد يضيف إلى التكلفة القياسية بالفعل لشحن البضائع إلى خارج الصين، بحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس. 

ووفقا لـ"الألمانية" أفادت الوكالة نقلا عن إشعار منشور على موقع التواصل الاجتماعى "وي تشات"، بأن ميناء يانتيان في مركز التصدير والصناعة في شنتشن "جنوب الصين" لم يقبل أي حاويات للتصدير حتى اليوم.

وذكرت وسائل إعلام رسمية بأن ساحة الحاويات في الميناء أغلقت جزئيا منذ الأسبوع الماضي بعد تفشي كوفيد - 19 بين موظفي الميناء وفي المجتمع الأوسع.

وأوضحت "بلومبيرج" أن الاضطرابات ستستمر حتى الأسبوع المقبل، ومن المرجح أن تؤدي أي تأخيرات إلى زيادة الضغط على التكاليف المرتفعة بالفعل لشحن السلع من الصين، التي ارتفعت بسبب الطلب القياسي على الصادرات، ونقص الحاويات وعوامل أخرى.

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