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لحظة الحسم تقترب.. موعد انطلاق كأس أمم أوروبا "يورو 2020"

الأحد 30/مايو/2021 - 03:10 م
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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اقترب موعد انطلاق منافسات كأس أمم أوروبا " يورو 2020"، حيث من المقرر أن تبدأ 11 يونيو وتنتهي يوم 11 يوليو.

وتقام فعاليات البطولة في 11 مدينة في 11 دولة أوروبية، بعدما تم سحب حق تنظيم المباريات من مدينتي بيلباو الإسبانية ودبلن الإيرلندية لعدم تعهدهما بإمكانية استضافة الجماهير في ملعبيهما في ظل انتشار فيروس كورونا كوفيد 19، لتمنح مدن إشبيلية الإسبانية وبطرسبورغ ولندن، حق الاستضافة بدلا منهما.

ويشارك في بطولة يورو 2020 24 منتخبًا أوروبيًا، حيث ستكون هذه المرة الثانية التي يشارك فيها هذا العدد بعد نسخة فرنسا 2016، وتقسم المنتخبات على 6 مجموعات، كل مجموعة بها 4 فرق.

يصعد متصدر المجموعات ووصيفها لدور الـ16، ثم يلحق بأصحاب المراكز الأولى والثانية أفضل 4 منتخبات حققوا المركز الثالث، ثم تتنافس هذه الفرق الـ16 بطريقةٍ إقصائية حتى النهائي.

جدير بالذكر أن المباراة الافتتاحية للبطولة سوف تجمع بين تركيا وإيطاليا، يوم الحادي عشر من شهر يونيو المقبل.

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