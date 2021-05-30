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من 2017 إلى 2021.. كم مرة زينت صور السيسي شوارع غزة؟

الأحد 30/مايو/2021 - 03:11 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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على مدار السنوات الأخيرة، زين الفلسطينيون شوارع غزة بصور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تقديرا لجهوده في دعم أهالي فلسطين وحمايتهم من العدوان الإسرائيلي.

يذكر أن حاليا يزور وفد أمنى مصرى فلسطين لمناقشة سبل التوصل لتهدئة شاملة بالضفة الغربية وقطاع غزة، لافتا إلى أن الرئيس السيسى يوجه الوفد المصرى لدفع جهود إنهاء الانقسام.

وأضاف الرئيس السيسى أنه يوفد وفدا أمنيا رفيع المستوى إلى إسرائيل والمناطق الفلسطينية لبحث تثبيت قرار وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار.


سأظل داعما للقضية بالفعل
في الساعات الأخيرة، علقت صور كبيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي فى الشوارع الرئيسية بمدينة غزة، وكتب على صور الرئيس التى علقت فى شوارع غزة: "سأظل داعما ومساندا للقضية الفلسطينية بالفعل قبل القول".

رفع صور السيسي بالمسيرات
وقبل أيام، نظمت الجالية المصرية، أكبر حشد سيارات يرفع عليها أعلام مصر، واستمرت لمدة ربع ساعة، من ساحه الكتيبة (حديقة الأزهر)، في جولة في مناطق الرمال، وتل الهوا، والساحة، انتهاءً في شارع الشيخ عجلين جنوب مدينة غزة.

وخلال المسيرة رفع طفل صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي تقديرا لدورة في وقف إطلاق النار بقطاع غزة الذي كان بدأ مع نهاية شهر رمضان المبارك وبداية عيد الفطر.

صور السيسي بعد المصالحة
وفي أكتوبر 2017، ارتفعت صورة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ومعها شعار تحيا مصر بغزة في رسالة حب فلسطينية لأم الدنيا في العرس الوطني لإطلاق عجلة المصالحة برعاية مصرية وقتها.


ولم تغب صور الرئيسي السيسي في مواقع أخرى من غزة، التي بدا أنها تولد من جديد، وتلبس ثوبًا جديدًا، وهي تعزف أهازيج الفرح بوصول الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله، وسط استقبال حافل من المكونات الشعبية والرسمية.

وفي غمرة الحشود، قبل طفل فلسطيني صورة السيسي التي كان يحملها.

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