ياسر سامي: اكشف مصالح التكفيريين الخاصة في الجزء الثالث من المنصة وسالوم حداد قامة كبيرة



وتابع " بدأت العمل في المسلسل كمخرج من الجزء الثاني واستمر في الجزء الثالث وشرفت بالعمل مع النجوم الكبار سلوم حداد اعتبره قامة فنية كبيرة وعبقري تمثيل،و غضبت لما قيل عنه؛ لأنه من أكثر الفنانيين التزاماً وحرفية وأيضاً مكسيم خليل وباسم ياخور وسيد رجب وباقي فريق العمل كلهم متميزين في الأداء وخلف الكاميرا الكواليس كانت مبهجة خاصة أنني صورت العمل بالكامل في إمارة أبو ظبي وانجزنا العمل رغم إجراءات كورونا الشديدة".

أكد المخرج ياسر سامي أن أحداث الجزء الثالث من مسلسل (المنصة) الذي يعرض خلال أيام علي منصة نتفلكس استمراراً للجزأين الأول والثاني وسوف يتم الكشف من خلاله علي المصالح الخاصة للتكفيريين من خلال أحداث كتبها المؤلف هوزان عكو ببراعة وجاذبية شديدة.