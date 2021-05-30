بمشاركة 30 إمامًا.. أكاديمية الأوقاف: انطلاق فعاليات الدورة الدولية الأولى للموفدين بدول العالم

انطلقت الدورة الدولية الأولى للموفدين لوزارة الأوقاف ويشارك فيها عدد 30 إمامًا وخطيبًا من موفدي الأوقاف وغيرهم من أئمة الدول المشاركة وهي: (تنزانيا – البرازيل – أمريكا – كازاخستان) عبر برنامج (zoom) حاضر فيها هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية.





وناقش مع المتدربين كتاب (قواعد الفقه الكلية) وأهم القضايا التي يواجهها الموفدون في مساجدهم ومراكزهم بالخارج موضحًا الفارق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، فالقاعدة هي: أمر كلي يدخل معك في كل أو أغلب أبواب الفقه مثل قاعدة: الأمور بمقاصدها، وهي تتعلق بالنية، وتوضح أن النية تدخل في كل أبواب الفقه من حيث الصحة والفساد والثواب والعقاب، فمثلا عند الصلاة لابد من وجود النية لقبول الصلاة وعدمه.



أما الضابط الفقهي: فهو أمر جزئي أو كلي يدخل معك في باب واحد فقط من أبواب الفقه مثل قولك:( الماء طاهر لا ينجسه شيء إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه) وكذلك العبرة في صلاة الجماعة بتكثير الجماعة، وفي جانب المعاملات: كل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه وما لا فلا.



واستطرد حديثه حول قاعدة (الأمور بمقاصدها) والمعنى: حكم الأمور بمقاصدها موضحًا أهمية علم الدلالة: وهو كل لفظ يفهم منه معنى، وهو عصب علم أصول الفقه وهو على نحو 20 دلالة إجمالا و80 تفصيلا، ويجب على المشتغل بعلم أصول الفقه أن يتقن معرفة هذه الدلالات، ومن هذه الدلالات العام والخاص والمحكم والمفصل وغيرها، ودلالة الاقتضاء: وهي تقدير ما يصح ويستقيم به الكلام، فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم:”رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه” والتقدير: إثم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.



وقوله تعالى:{حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم} والمعنى: حرم عليكم نكاح أمهاتكم وبناتكم، والذي يقدر هذا العلماء الأكابر ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم:”إنما الأعمال بالنيات” والمعنى: إنما حكم الأعمال بالنيات، فالنية هي أعظم ما يمتلكه الإنسان وهي قصد الشيء مقترنا بفعله، وأحكام النية عشرة أحكام عند الفقهاء.



