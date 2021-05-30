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ماذا قدم الزمالك مع محمود ناجي قبل مواجهة الجونة ؟

الأحد 30/مايو/2021 - 03:15 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلنت لجنة الحكام بإتحاد الكرة المصري إسناد مهمة تحكيم مواجهة الزمالك ضد الجونة للحكم الدولي محمود ناجي ويعاونه محمود أبو الرجال وأحخمد لطفي.

وسبق لناجي أن قام بإدارة مباراتين للنادي الزمالك الأولى كانت ضد حرس الحدود الموسم الماضي لحساب مواجهات الدوري المصري ونجح الفارس الأبيض في تحقيق الفوز بها بنتيجة هدفين مقابل هدف.

في الوقت الذي كانت ثاني المواجهات التي أدارها ناجي للزمالك ضد سيراميكا كليوباترا الموسم الجاري والتي حسمها الفارس الأبيض بهدفين مقابل لا شيء.

يُذكر أن الزمالك يخوض مواجهة اليوم على رأس صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 54 نقطة فيما يحتل فريق نادي الجونة المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة.

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محمود ناجي الزمالك الدوري المصري الممتاز الجونة

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