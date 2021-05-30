مصرع فتاة إثر سقوط جزئي لمنزل قديم بشارع الحميدي ببورسعيد



لقيت فتاة تدعى هايدي محمود تبلغ من العمر 25 عامًا، وتعمل بأحد مصانع المنطقة الصناعية ببورسعيد، مصرعها نتيجة انهيار سقف منزلها بـشارع الدقهلية فى نطاق حي العرب.



كان اللواء ناصر حريز مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، قد تلقى بلاغًا بالحادث، وعلى الفور وجه بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على الملابسات وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق.



تلقت الحماية المدنية ببورسعيد بلاغًا بالواقعة وعلى الفور تم التحريك السيارات بقيادة المقدم هاني المهدي، وتم فرض كردون أمني حول مكان الحادث، وتم إخلاء المتواجدين.



فى حين استقبلت مستشفي الزهور المدعو عمرو محمد محمود، ١٨ سنة أثر نفس الحادث،وبالفحص الطبى تبين وجود كسر بالقدم اليمني وجارى تقديم الخدمة الطبية له.