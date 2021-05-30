الشرطة الألمانية تعلن إصابة 5 من ضباطها في اشتباكات في شتوتغارت

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، إصابة 5 من ضباطها في اشتباكات مع حشد انتهك القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا في شتوتغارت، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الألمانية، سقوط عدد من الجرحى جراء حادث طعن بمحطة قطارات.

وقد قتل مسلح 11 شخصًا وأطلق الرصاص على نفسه، في واحدة من أسوأ الهجمات العنصرية في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية.