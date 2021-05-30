Advertisements

الشرطة الألمانية تعلن إصابة 5 من ضباطها في اشتباكات في شتوتغارت

الأحد 30/مايو/2021 - 03:17 م
الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
وكالات
Advertisements

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، إصابة 5 من ضباطها في اشتباكات مع حشد انتهك القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا في شتوتغارت، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الألمانية، سقوط عدد من الجرحى جراء حادث طعن بمحطة قطارات.

 

وقد قتل مسلح 11 شخصًا وأطلق الرصاص على نفسه، في واحدة من أسوأ الهجمات العنصرية في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الشرطة الألمانية اشتباكات ألمانيا

أخبار تهمك

تصريح مثير من جوارديولا بعد خسارة لقب دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن تشخيص إصابة محمد هاني ومدة الغياب

منذ ساعة و 11 دقيقة

مانشستر سيتي يدرس بيع رياض محرز

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. صدمة قوية للأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. الزمالك يفقد نجما جديدا أمام الجونة بسبب الإصابة

منذ حوالي 5 ساعات

الاهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

منذ حوالي 5 ساعات

خاص - رين الفرنسي يرسل وفدًا لمتابعة نجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. برشلونة يبرم 4 صفقات نارية

منذ ساعة و نصف

هل يعود مرتضى منصور لرئاسة الزمالك بعد قرار محكمة القضاء الإداري؟

منذ حوالي 4 ساعات

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

منذ يوم

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري

منذ حوالي 18 ساعة

توخيل يعلق على لقاء مالك تشيلسي لأول مرة

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ أقل من ساعة

جوارديولا يحسم مستقبله مع السيتي بعد خسارة دوري أبطال أوروبا

منذ 35 دقيقة

عاجل.. حريق هائل في الشروق

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

أبرزها "انتحار شاب أسفل عجلات المترو بالشهداء".. 4 أشياء حدثت وأنت نائم‎

بعد واقعة "سياح الأردن".. أشهر حوادث الطعن خلال السنوات الأخيرة

ألمانيا.. إصابة عدد من الأشخاص نتيجة حادث دهس

ألمانيا.. ارتفاع عدد المصابين جراء حادث الدهس إلى 30 شخصًا

عاجل.. مجهول يدهس المارة في مدينة ترير الألمانية

جرحى جراء حادث طعن بمحطة قطارات في ألمانيا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:22 م

جوارديولا يحسم مستقبله مع السيتي بعد خسارة دوري أبطال أوروبا

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

10:37 ص

عاجل.. برشلونة يبرم 4 صفقات نارية

02:26 م

تصريح مثير من جوارديولا بعد خسارة لقب دوري الأبطال

11:37 ص

الاهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

03:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»