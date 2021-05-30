محافظ الفيوم يشهد اللقاء التعريفي لبرنامج تمكين المرأة الريفية بإطسا "باب رزق"

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محافظ الفيوم يشهد اللقاء التعريفي لبرنامج تمكين المرأة الريفية بإطسا "باب رزق"
الأحد 30/مايو/2021 - 03:18 م
ريهام على
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شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، يرافقهما الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، فعاليات اللقاء التعريفي للبرنامج التمويلي "باب رزق" لتمويل تمكين المرأة الريفية وتعزيز جهود التنمية بمركز اطسا، والذي عُقد بمركز شباب أبو جندير، بحضور الأستاذ سامي عبد الصادق، والأستاذ محمد إيهاب نائبي رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والدكتورة ميرفت عبد العظيم، والعمدة كامل فيصل عضوي مجلس النواب، ومديري مديريات الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والصحة، والزراعة، والري، والطب البيطري، والأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية وممثلي الجهات الشريكة.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الفعاليات بدأت بالسلام الجمهوري، ثم عرض فيلم تسجيلي حول مبادرة "باب رزق" بمختلف محافظات الجمهورية، والتي تأتي استكمالًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، انطلاقًا من الدور الحيوي للمرأة الريفية في عملية التنمية، واهتمام الدولة المصرية ببناء الإنسان.
وأضاف الأنصاري، أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تسهم في الحفاظ على المكون الحقيقي للريف المصري، وتوفير دخل للأهالي، مضيفًا أن الدولة المصرية تشهد خلال السنوات الستة الماضية معجزات كبيرة في تنفيذ مشروعات عملاقة، في ظل تحديات صعبة يتم اقتحامها بمنتهى الجرأة، مشيرًا إلى أهمية اقتحام مجالات العمل المختلفة بمنتهى الجرأة، والتفكير خارج الصندوق، وتشجيع ثقافة العمل الحر، مؤكدًا أن الدولة تمد يدها بتمويلات متعددة لتوفيرحياة كريمة لمواطنيها، مثمنًا جهود القيادة السياسية في إطلاق مبادرة حياة كريمة التي تسهم فى اقتحام تحديات صعبة ومشكلات مزمنة امتدت لعقود طويلة، وذلك بهدف إيجاد حلول جذرية لها، فضلًا عن تحسين خدمات البنية التحتية وبناء الإنسان المصري.
من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، عن شكره لمحافظ الفيوم على التعاون المثمر في مختلف المجالات، لخدمة قضايا التنمية والتيسير على أهالي المحافظهة، مشيرًا أن هذه الزيارة لمحافظة الفيوم تمثل ترجمة لهذا التعاون الوثيق بين البنك الزراعي المصري وأجهزة المحافظة المختلفة وعلى رأسها محافظ الفيوم، كما تمثل هذه الزيارة بداية التطبيق الفعلي لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه منذ أيام مع المحافظة، للتنمية الريفية، وتشغيل الشباب، وتمكين المرأة الريفية، وتوفير فرص العمل.
ولفت رئيس مجلس إدارة البنك، إلى الجهود المتسارعة للإسهام في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري والتي ستغير وجه الحياة في الريف بشكل كامل، موضحًا أن مبادرة "باب رزق" تهدف إلى تمويل المشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية، وصغار المربين والتجار، وأصحاب الحرف والصناعات الريفية، في مجالات تجارة المنتجات الزراعية والريفية، وتربية الطيور، وتربية الأغنام والماعز، والحرف اليدوية والصناعات المنزلية الريفية، وذلك بتمويل يتراوح بين ألفين إلى 10 آلاف جنيه للمشروع، مع تسهيلات في السداد، وفترة سماح قبل أول قسط، بالإضافة إلى سهولة الإجراءات وسرعة التنفيذ بأبسط الضمانات وأقل المستندات.
وكشف رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أنه سيتم عقد لقاءات تعريفية أخرى للمبادرة بمركز يوسف الصديق كونه أحد المراكز المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرًا أن مبادرة "باب رزق" تستهدف أكثر من 200 قرية على مستوى الجمهورية أغلبها من القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك انطلاقًا من الدور الوطني للبنك في تحقيق الشمول المالي، موضحًا أن هذه المبادرة هي إحدى أدوات البنك لتحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة الريفية.
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