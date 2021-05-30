محافظ الفيوم يشهد اللقاء التعريفي لبرنامج تمكين المرأة الريفية بإطسا "باب رزق"



شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، يرافقهما الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، فعاليات اللقاء التعريفي للبرنامج التمويلي "باب رزق" لتمويل تمكين المرأة الريفية وتعزيز جهود التنمية بمركز اطسا، والذي عُقد بمركز شباب أبو جندير، بحضور الأستاذ سامي عبد الصادق، والأستاذ محمد إيهاب نائبي رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والدكتورة ميرفت عبد العظيم، والعمدة كامل فيصل عضوي مجلس النواب، ومديري مديريات الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والصحة، والزراعة، والري، والطب البيطري، والأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية وممثلي الجهات الشريكة.



قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الفعاليات بدأت بالسلام الجمهوري، ثم عرض فيلم تسجيلي حول مبادرة "باب رزق" بمختلف محافظات الجمهورية، والتي تأتي استكمالًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، انطلاقًا من الدور الحيوي للمرأة الريفية في عملية التنمية، واهتمام الدولة المصرية ببناء الإنسان.



وأضاف الأنصاري، أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تسهم في الحفاظ على المكون الحقيقي للريف المصري، وتوفير دخل للأهالي، مضيفًا أن الدولة المصرية تشهد خلال السنوات الستة الماضية معجزات كبيرة في تنفيذ مشروعات عملاقة، في ظل تحديات صعبة يتم اقتحامها بمنتهى الجرأة، مشيرًا إلى أهمية اقتحام مجالات العمل المختلفة بمنتهى الجرأة، والتفكير خارج الصندوق، وتشجيع ثقافة العمل الحر، مؤكدًا أن الدولة تمد يدها بتمويلات متعددة لتوفيرحياة كريمة لمواطنيها، مثمنًا جهود القيادة السياسية في إطلاق مبادرة حياة كريمة التي تسهم فى اقتحام تحديات صعبة ومشكلات مزمنة امتدت لعقود طويلة، وذلك بهدف إيجاد حلول جذرية لها، فضلًا عن تحسين خدمات البنية التحتية وبناء الإنسان المصري.



من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، عن شكره لمحافظ الفيوم على التعاون المثمر في مختلف المجالات، لخدمة قضايا التنمية والتيسير على أهالي المحافظهة، مشيرًا أن هذه الزيارة لمحافظة الفيوم تمثل ترجمة لهذا التعاون الوثيق بين البنك الزراعي المصري وأجهزة المحافظة المختلفة وعلى رأسها محافظ الفيوم، كما تمثل هذه الزيارة بداية التطبيق الفعلي لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه منذ أيام مع المحافظة، للتنمية الريفية، وتشغيل الشباب، وتمكين المرأة الريفية، وتوفير فرص العمل.



ولفت رئيس مجلس إدارة البنك، إلى الجهود المتسارعة للإسهام في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري والتي ستغير وجه الحياة في الريف بشكل كامل، موضحًا أن مبادرة "باب رزق" تهدف إلى تمويل المشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية، وصغار المربين والتجار، وأصحاب الحرف والصناعات الريفية، في مجالات تجارة المنتجات الزراعية والريفية، وتربية الطيور، وتربية الأغنام والماعز، والحرف اليدوية والصناعات المنزلية الريفية، وذلك بتمويل يتراوح بين ألفين إلى 10 آلاف جنيه للمشروع، مع تسهيلات في السداد، وفترة سماح قبل أول قسط، بالإضافة إلى سهولة الإجراءات وسرعة التنفيذ بأبسط الضمانات وأقل المستندات.



وكشف رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أنه سيتم عقد لقاءات تعريفية أخرى للمبادرة بمركز يوسف الصديق كونه أحد المراكز المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرًا أن مبادرة "باب رزق" تستهدف أكثر من 200 قرية على مستوى الجمهورية أغلبها من القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك انطلاقًا من الدور الوطني للبنك في تحقيق الشمول المالي، موضحًا أن هذه المبادرة هي إحدى أدوات البنك لتحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة الريفية.



