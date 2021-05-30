جوارديولا يحسم مستقبله مع السيتي بعد خسارة دوري أبطال أوروبا





حسم الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مانشستر سيتي مستقبله مع السيتزينز بعد خسارة دوري أبطال أوروبا يوم أمسم على يد تشيلسي في المباراة النهائية.





وكان رفقاء كيفين دي بروين قد خسروا من البلوز تشلسي بهدف واحد مقابل لا شيء سجله كاي هافيرتز ليفشل الفريق السماوي في تحقيق البطولة الأولى في تاريخه.





وعقب المباراة صرح جوارديولا وأكد أنه لن يرحل عن تدريب مانشستر سيتي ونيته البقاء الموسم القادم من أجل إستكمال مسيرة النجاح والعودة لنهائي دوري أبطال أوروبا والفوز بالبطولة.





يُذكر أن بعض المصادر الصحفية أكدت نية جوارديولا في الرحيل عن تدريب الفريق بعد الفشل في الحصول على اللقب قبل أن يخرج ويؤكد أنه باقي ولا نية للرحيل.