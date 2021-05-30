Advertisements

عضو بالشيوخ: انخفاض حجم الاستثمارات بقطاع الاتصالات بخطة التنمية للعام المالي الجديد

الأحد 30/مايو/2021 - 03:22 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
Advertisements
أكد النائب حسانين توفيق عضو مجلس الشيوخ"، أهمية قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى الوقت الحالى، لاسيما وأن له دور مؤثر فى كل قطاعات الدولة، مشيرا إلى إنخفاض حجم الإستثمارات الموجهة له فى خطة التنمية للعام المالى الجديد.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية و الاقتصادية و الاستثمار بالمجلس، بشأن مشروع قانون خطة التنمية الإقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد.

وقال توفيق فى كلمته،  الاستثمارات الكلية الموجهة لقطاع الاتصالات بالخطة (حكومى وقطاع خاص) نحو 60 مليار جنيه، وهذا يمثل 4.8% من جملة استثمارات الخطة البالغة تريليون و250 مليار جنيه، في حين أن الاستثمارات الموجهة للمعلومات تبلغ 6.39 مليار جنيه تمثل 0.5% من إجمالى استثمارات الخطة، مؤكدا بأنها تعد نسب منخفضة لاسيما فى ظل مواجهة تحديات أزمة كورونا، وتطبيق المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أيضا  حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المستهدفة للقطاع فى الخطة متواضعة للغاية 333 مليون دولار، وهذا لا يتناسب مع مستهدفات زيادة الصادرات منه وإطار تطبيق خطة الإصلاح الهيكلى.

وأضاف حسانين توفيق،  هناك تراجع متوقع بنسبة 33% فى عدد الخريجين الذين تم تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل بالقطاع إلى ألفى شخص فقط فى عام الخطة مقابل 3 آلاف خريج فى العام الحالى، وهذا لا يتناسب مع مستهدفات الخطة وإسراع التحول الرقمى.

وواصل النائب حسانين توفيق، كما ان الخطة تستهدف جذب شركتين عالميتين فقط للاستثمار فى مصر بقطاع التكنولوجيا فى عام الخطة مقابل شركة واحدة العام الحالى، وهذا لا يرقى إلى الطموح بزيادة نمو القطاع ومساهمته فى النمو الاقتصادى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قطاع الإتصالات خطة التنمية للعام المالى الجديد حسانين توفيق إنخفاض حجم الإستثمارات

أخبار تهمك

تصريح مثير من جوارديولا بعد خسارة لقب دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري

منذ حوالي 18 ساعة

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

منذ يوم

خاص - رين الفرنسي يرسل وفدًا لمتابعة نجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يعلن تشخيص إصابة محمد هاني ومدة الغياب

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يفقد نجما جديدا أمام الجونة بسبب الإصابة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. صدمة قوية للأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. برشلونة يبرم 4 صفقات نارية

منذ ساعة و نصف

هل يعود مرتضى منصور لرئاسة الزمالك بعد قرار محكمة القضاء الإداري؟

منذ حوالي 4 ساعات

توخيل يعلق على لقاء مالك تشيلسي لأول مرة

منذ حوالي 4 ساعات

مانشستر سيتي يدرس بيع رياض محرز

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. حريق هائل في الشروق

منذ ساعة و نصف

جوارديولا يحسم مستقبله مع السيتي بعد خسارة دوري أبطال أوروبا

منذ 34 دقيقة

تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ أقل من ساعة

الاهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

"خطة البرلمان" تنتقد انخفاض موازنة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وزارة التخطيط تكشف ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة الأقصر للعام المالي الجاري

"التخطيط" تعلن ملامح خطة المواطن الاستثمارية في محافظة البحيرة

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعلن ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة البحيرة

التخطيط تكشف خطة المواطن الاستثمارية في محافظة بني سويف للعام المالي الجاري

التخطيط: 6.7 مليار جنيه قيمة الاستثمارات بمحافظة الدقهلية 2020/2021

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:22 م

جوارديولا يحسم مستقبله مع السيتي بعد خسارة دوري أبطال أوروبا

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

10:37 ص

عاجل.. برشلونة يبرم 4 صفقات نارية

02:26 م

تصريح مثير من جوارديولا بعد خسارة لقب دوري الأبطال

11:37 ص

الاهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

03:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»