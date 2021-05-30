عضو بالشيوخ: انخفاض حجم الاستثمارات بقطاع الاتصالات بخطة التنمية للعام المالي الجديد

أكد النائب حسانين توفيق عضو مجلس الشيوخ"، أهمية قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى الوقت الحالى، لاسيما وأن له دور مؤثر فى كل قطاعات الدولة، مشيرا إلى إنخفاض حجم الإستثمارات الموجهة له فى خطة التنمية للعام المالى الجديد.





جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية و الاقتصادية و الاستثمار بالمجلس، بشأن مشروع قانون خطة التنمية الإقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد.





وقال توفيق فى كلمته، الاستثمارات الكلية الموجهة لقطاع الاتصالات بالخطة (حكومى وقطاع خاص) نحو 60 مليار جنيه، وهذا يمثل 4.8% من جملة استثمارات الخطة البالغة تريليون و250 مليار جنيه، في حين أن الاستثمارات الموجهة للمعلومات تبلغ 6.39 مليار جنيه تمثل 0.5% من إجمالى استثمارات الخطة، مؤكدا بأنها تعد نسب منخفضة لاسيما فى ظل مواجهة تحديات أزمة كورونا، وتطبيق المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى.





وتابع عضو مجلس الشيوخ، أيضا حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المستهدفة للقطاع فى الخطة متواضعة للغاية 333 مليون دولار، وهذا لا يتناسب مع مستهدفات زيادة الصادرات منه وإطار تطبيق خطة الإصلاح الهيكلى.





وأضاف حسانين توفيق، هناك تراجع متوقع بنسبة 33% فى عدد الخريجين الذين تم تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل بالقطاع إلى ألفى شخص فقط فى عام الخطة مقابل 3 آلاف خريج فى العام الحالى، وهذا لا يتناسب مع مستهدفات الخطة وإسراع التحول الرقمى.



