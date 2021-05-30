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تدريب 19 ألف طالب وطالبة في المرحلة الخامسة من تدريبات "مودة" بالجامعات

الأحد 30/مايو/2021 - 03:27 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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أطلق المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة" الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي مع الجهات المعنية المرحلة الخامسة من تدريبات طلبة الجامعات في منتصف الشهر الماضي، وذلك تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وشهدت المرحلة الخامسة تنفيذ 301 تدريبًا لعدد 19،235 طالبًا وطالبة على مستوى 7 جامعات تضم القاهرة، وحلوان، والإسكندرية، وبورسعيد، والسويس، وأسيوط، وجنوب الوادي.

وتجرى التدريبات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك من خلال شبكة من أعضاء هيئة التدريس الذين سبق وأن تم تدريبهم وإعدادهم من قِبَل المشروع.

وتستند التدريبات إلى محتوى علمي تدريبي تم إطلاقه في فبراير 2019 واعتمده المجلس الأعلى للجامعات المصرية، حيث تتناول التدريبات ثلاثة أبعاد أساسية، الأبعاد الاجتماعية والنفسية، والأبعاد الدينية، وأبعاد الصحة الإنجابية في الحياة الأسرية، والتي تُسهِم في إعداد الشباب المُقبِل على الزواج بالمعارف الأساسية التي تمكنهم من اختيار شريك الحياة على أُسس سليمة وبناء أسرة مستقرة تبعُد عن المُشكلات.

ويهدف المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة"  إلى توعية وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج للحد من نسبة الطلاق في المجتمع والحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وذلك من خلال توفير المعارف الأساسية للمُقبلين على الزواج، والارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري لمُساعدة حديثي الزواج والأزواج الذين لديهم مشكلات تتعلق بالتوافُق والمواءمة الأسرية.

الجدير بالذكر أن عدد المترددين على منصة "مودة " مُنذ إطلاقها وحتى نهاية أبريل الماضى بلغ 4،8 مليون متردد من جميع محافظات الجمهورية، وقد احتلت الإناث النصيب الأكبر في التردد بنسبة 70%.
تدريب 19 ألف طالب وطالبة في المرحلة الخامسة من تدريبات "مودة" بالجامعات
تدريب 19 ألف طالب وطالبة في المرحلة الخامسة من تدريبات "مودة" بالجامعات

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