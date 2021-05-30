عاجل... اتحاد الكرة يؤجل مباراة بيراميدز وسموحة في الكأس

قرر اتحاد الكرة تأجيل مباراة بيراميدز وسموحة في الكأس والتي كان محددا لها يوم ٢ يونيو المقبل لموعد يحدد لاحقا.





وكان من المفترض أن يواجه بيراميدز نظيره سموحة يوم ٢ يونيو باستاد السويس الجديد في إطار دور الستة عشر من كأس مصر.





جدير بالذكر أن بيراميدز قرر إغلاق مقر التدريبات الخاص بالنادى خلال الأيام المقبلة، بعد تفاقم الإصابات بفيروس كوورنا داخل الفريق الأول لكرة القدم في الساعات القليلة الماضية حيث تخطي عدد الإصابات أكثر من 13 حالة.



