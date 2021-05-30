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ضبط مرتكب واقعة إطلاق النار على الطفلة ريتاج ببورسعيد

الأحد 30/مايو/2021 - 03:28 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد،اليوم الاحد، من ضبط محدث اصابه الطفله"ريتاج" وضبطه والسلاح المستخدم،وذلك عقب هروبة بعد احداثة الإصابة بالطفلة في أحد مواكب الزفاف نطاق حي الزهور.

حيث تم ضبط محمد احمد دسوقى وشهرته "حماصه"، يعمل في تجارة قطع الغيار ومقيم دائرة حي الضواحي وتم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة بحوزتة، تم تحرير محضر رقم ٣٢٥٤ جنح الزهور.

ومن جانبه وجه اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد بأتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة.

وكان قد استقبل مستشفى الـ سليمان التخصصي بمحافظة بورسعيد، امس، المصابة "ريتاج محمد وليد فياض" وتبلغ من العمر 9 سنوات، وذلك بطلق خرطوش في الوجه.

تم تحويل الطفلة الي مستشفي الرمد التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وعلي الفور قام طاقم طبي علي أعلي مستوي بتقديم الخدمة الطبية، وقرر الأطباء خروج الطفلة من المستشفي واستكمال العلاج بالمنزل.

أكد شهود عيان لـ"الفجر" أن الواقعة كانت بمنطقة على بن ابى طالب بنطاق حي الزهور، أثناء مرور "زفة فرح" يشارك بها عددًا كبيرًا من الدرجات النارية، وأثناء قيام أحد المشاركين في إستخدام سلاح ناري خرطوش، أصيبت الطفلة بطلق نارى خرطوش بالوجه.
ضبط مرتكب واقعة إطلاق النار على الطفلة ريتاج ببورسعيد
ضبط مرتكب واقعة إطلاق النار على الطفلة ريتاج ببورسعيد

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