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النفط يحقق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أبريل

الأحد 30/مايو/2021 - 03:27 م
بوابة الفجر
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سجلت أسعار النفط الخام مكاسب أسبوعية هي الأكبر منذ منتصف شهر أبريل الماضي بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث ارتفعت عقود خام برنت بنسبة 4.8% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 4.6%.
 
وسجلت أسعار النفط، 69.63 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت،66.32 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى عند التسوية الجمعة، حيث جاءت أسعار النفط مدعومة ببيانات قوية للاقتصاد الأمريكى وتوقعات بانتعاش الطلب العالمى على النفط.

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