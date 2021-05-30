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بداية الموجة الحارة خلال ساعات.. كيف تتعامل معها؟

الأحد 30/مايو/2021 - 03:29 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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تشهد مصر على مدار اليومين القادمين موجة حارة تسيطر على كافة محافظات مصر، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وفقا لم تم الإعلان عنه من قبل مسئولي هيئة الأرصاد الجوية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس الساعات المقبلة، حيث كشفت عن تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة بداية من غدا الاثنين ولمدة 48 ساعة ترتفع فيها درجات الحرارة بقيم تصل 4 درجات ليسود أجواء شديدة الحرارة بكافة الأنحاء.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز النصائح التي يمكن الاعتماد عليها من أجل التعامل مع الموجة الحارة:

- يجب عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وعدم ترك أى مواد قابلة للاشتعال مثل زجاجات الكحول فى السيارات وتركها فى درجة حرارة عالية.

- يجب ارتداء ملابس قطنية فضفاضة، وارتداء غطاء الرأس، وعدم التعرض للشمس خاصة وقت الظهيرة، والاكثار من تناول السوائل.

- يفضل ارتداء الملابس الخفيفة حتى لا تتسبب الملابس الثقيلة في كثرة التعرق الذي يفقدك الكثير من المعادن والأملاح، كما أنه من المهم ارتداء الملابس الفضفاضة والابتعاد عن الملابس الداكنة والتي من الممكن أن تشعرك بالحرارة المرتفعة للطقس.


- يجب شرب الكثير من العصائر والمرطبات وبخاصة المياه للحماية من الجفاف، كما يجب شرب العصائر الحمضية، مثل الليمون والبرتقال، لتعويض ما فقده الجسم من أملاح من خلال التعرق.

- أثناء الخروج يجب الابتعاد عن المناطق المزدحمة، التي ينخفض فيها نسبة الأكسجين، ما يؤدي إلى هبوط حاد في الدورة الدموية، فضلًا عن الإغماء.

- خارج المنزل يجب ارتداء قبعة على رأسك لتحميك من الإصابة بضربة الشمس مع وضع نظارة شمس حماية عينيك ووضع كريم واقي من الشمس بعامل حماية أكثر من 15.

- يجب إسدال الستائر للمساعدة على التقليل من دخول الأشعة فوق البنفسجية داخل المنزل، مما يتسبب في ارتفاع الحرارة به وخاصة في ساعات الذروة .


- يجب استخدام المروحة لتخفيف حدة ارتفاع درجة الحرارة بشرط جعلها تدور وعدم تركيزها على بشكل مباشر خلال النوم خاصة للأطفال.

- يجب استخدام التكييف بشرط ضبطه على درجة 23 واستخدام نمط توزيع الهواء، والتأكد من نظافة وسلامة فلاتر جهاز التكييف في بداية الصيف.


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