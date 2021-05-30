بدء أولى محاضرات الدورة التدريبية للأئمة والوعاظ والواعظات بجامعة الفيوم



انطلقت أولى محاضرات الدورة التدريبية للأئمة والوعاظ والواعظات التي تنظمها جامعة الفيوم بالتعاون مع وزارة الأوقاف ومديرية الأوقاف بالفيوم، والتي تستمر على مدار ٣ أيام، وتتضمن العديد من المحاضرات والموضوعات المتنوعة ذات الصلة بمجال عملهم، بحضور الدكتور أحمد محمد عبدالسلام، عميد كلية الآداب، والدكتورة هناء شويخ رئيس قسم علم النفس بكلية الآداب، وعدد من الأئمة والدعاة، وذلك اليوم الأحد ٣٠ مايو ٢٠٢١ بقاعة الاحتفالات بالمكتبة المركزية.



أكد الدكتور أحمد عبد السلام، أن تنظيم هذه اللقاءات الخاصة بتدريب الأئمة يأتي على درجة كبيرة من الأهمية، حيث يلعب الأئمة دورا بارزا في تشكيل الوعي المجتمعي، ومحاربة الأفكار الهدامة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، من خلال خطبهم وجلساتهم التوعوية بالمساجد.كما أشار سيادته إلى أن اهتمام الجامعة بمثل هذه الدورات يأتي متوافقا مع اتجاه الدولة في محاربة الأفكار الهدامة والسعي نحو تقديم خطاب ديني قوي متزن خال من التعصب والركاكة.



وتناولت المحاضرة النقاشية الأولى الحديث حول الثقة بالنفس وحاضرت خلالها الدكتورة هناء شويخ، حيث تطرقت إلى الحديث حول العديد من المحاور منها: كيفية تعزيز الثقة بالنفس، والفرق بين الثقة والغرور.



كما أوضحت سيادتها أن ثقة الإنسان مستمدة من قدرته على النجاح والتدريب الجيد والسعي نحو تحسين الذات ومعالجة الأخطاء والاتسام بالتواضع وحسن الخلق. كما تحدثت حول العوامل التي تهدم الثقة بالنفس ومنها: الخوف من مواجهة التحديات، والتأثر بآراء الآخرين دون فهم جيد لطبيعة تلك الأراء.



وخلال المحاضرة عرضت الدكتورة هناء شويخ، لبعض مقاطع الفيديو التي تفسر مفهوم الثقة بالنفس، كما استمعت سيادتها لنقاشات الأئمة الحاضرين وقامت بالرد على كافة تساؤلاتهم.

