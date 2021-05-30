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أسعار الذهب في مصر اليوم 30-5-2021
الأحد 30/مايو/2021 - 03:38 م
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استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 30 مايو 2021، خلال ختام التعاملات الصباحية وذلك بالتزامن مع الاجازة الأسبوعية لسوق الصاتغة في مصر وجاءت الاسعار على النحو التالي:
أسعار الذهب اليوم في مصر
عيار 18 سجل 700 جنيه للجرام.
عيار 21 سجل 816 جنيها للجرام.
عيار 24 سجل 933 جنيها للجرامز
الجنيه الذهب 6528 جنيها.
أونصة الذهب 1904 دولارات.
وعالميا يعتبر المعدن بصدد مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، مرتفعا 1%، وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% مسجلة 1901.60 دولار للأونصة.
وتسارعت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة على أساس سنوي في أبريل الماضي، وتجاوز مؤشر للتضخم الأساسي مستوى 2% الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الاتحادي.
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