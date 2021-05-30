عانى من رحيل ابنته وبكى 20 يوماً بعد رحيل علاء ولى الدين..معلومات لا تعرفها عن الراحل حسن حسني





يصادف اليوم ذكرى وفاة الفنان الراحل حسن حسني الذي يعتبر واحداً من أهم نجوم الكوميديا، كما أنه نجح في استحواذ مكانة كبيرة في قلوب محبيه الذين مازالوا يتذكرونه ويضحكون على ايفيهاته إلى وقتنا الحالي، وفى السطور التالية يرصد "الفجر الفني" أبرز المعلومات عنه:



كان الفنان الراحل حسني حسني ينتمي لنادي الزمالك، كما أنه كان يفضل الجلوس في المنزل ومساعدة أسرته فى كل الأعمال المنزلية، ولاسيما الأعمال الخاصة بالنجارة.



عانى من مرار الفقد بسبب وفاة ابنته "رشا" عام 2013، بعد إصابتها بمرض السرطان، وشكل ذلك الخبر صدمة كبيرة بالنسبة له.



طلبت الملكة فريدة أن تلتقط معه صورة تذكارية لها، وكان ذلك اليوم مميزاً بالنسبة له.



كما أنه قدم فيلم "سارق الفرح" دون أن يتقاضى أجراً عليه، ونال على خمسة جوائز بسبب شخصية "ركبة".



كما أنه استمر في البكاء على الفنان الراحل علاء ولي الدين لمدة 20 يوماً بسبب علاقة الصداقة القوية التي جمعته به.