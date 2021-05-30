"حبك بيقوي" لنانسي عجرم تتخطى مليون مشاهدة عبر يوتيوب

حبك بيقوي" من كلمات خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، توزيع هاني يعقوب.



وجاءت كلمات الأغنية كالآتي: "حبّك بيقوى مع الأيام .. حبّيت خلاص مش عايزة كلام ..وحياة هوانا حبّك أمانة .. ماقدرش أخونها ولو بكلام .. الحب بينّا بقالو زمان .. وبيقوى فينا حبيبي كمان .. في القلب ساكن في كل الأماكن .. أنا وانت لينا حبيبي مكان".



وحياة هوانا حبّك أمانة .. ماقدرش أخونها ولو بكلام .. أنا عايشة عمري عشان أرضيك .. وفحضني ليلة كمان خليك .. قرّب شويا خوفك عليَّ .. خلاني أخاف يا حبيبي عليك".

تجاوز الڤيديو كليب لأغنية نانسي عجرم، الجديدة"حبك بيقوي" حاجز المليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وذلك عقب طرحها بيومين.