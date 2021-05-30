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بينهم صلاح.. ليفربول يستهدف تجديد عقود 6 لاعبين

الأحد 30/مايو/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد وجود مفاوضات جادة من أجل تمديد التعاقد مع ستة لاعبين من نجوم ليفربول الإنجليزي.

وقالت صحيفة " ميرور " البريطانية أن ليفربول يخطط من أجل تجديد عقود ستة من لاعبي الريدز وهم :-
محمد صلاح 
اليسون بيكر.
ترينت الكسندر ارنولد.
فيرجيل فان دايك
اندرو روبيرتسون.
فابينيو.

ويأمل يورجن كلوب المدير الفني للريدز في أن يتمكن الثلاثي المصاب فيرجيل فان دايك وجو جوميز وماتيب من العودة بداية الموسم القادم بعد أن خسر الفريق جهودهم مؤخرًا.

يُذكر أن صلاح سبق وأن توج بجائزة أفضل لاعب في ليفربول للموسم الكروي 2020-2021 وهو الذي خاض 51 مباراة تمكن من تسجيل 22 هدف.

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ليفربول صلاح الدوري الانجليزي الممتاز

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