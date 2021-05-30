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هكذا علقت الفنانة زينب غريب على متابع يطلب الزواج منها

الأحد 30/مايو/2021 - 03:32 م
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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تقضي الفنانة زينب غريب عطلتها الصيفية حالياً داخل الجونة، وكانت قد شاركت متابعيها صورة لها من خلال قضاءها لأجازتها الصيفية، وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".

وظهرت زينب غريب في الصورة وهي مُرتدية"مايوه"، وعلق أحد متابعيها علي الصورة قائلاً:" زوزو أنا حبيت واحدة من المدرسة، ولما قولتلها بحبك ماتت بعدها بأسبوع، وحبيت واحدة في الجامعة ولما قولتلها بحبك ماتت بعدها بأسبوع، وحبيت واحدة في الشغل و بردو لما قولتلها بحبك ماتت بعدها بأسبوع". 

وأضاف قائلاً:"دلوقتي فاضية أعزمك على العشا الأسبوع الجاي؟"، ومن جانبه ردت الفنانة زينب غريب عليه  ساخرة :"أرجوك متحبنيش".


الجدير بالذكر أن آخر ظهور للفنانة زينب غريب كان قت زيارتها للفنان شريف دسوقي بعد إجرائه عملية جراحية أثر عنها بتر قدمه بمستشفي"دار الشفاء".

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