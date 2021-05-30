هكذا علقت الفنانة زينب غريب على متابع يطلب الزواج منها

"مايوه"، وعلق أحد متابعيها علي الصورة قائلاً:" زوزو أنا حبيت واحدة من المدرسة، ولما قولتلها بحبك ماتت بعدها بأسبوع، وحبيت واحدة في الجامعة ولما قولتلها بحبك ماتت بعدها بأسبوع، وحبيت واحدة في الشغل و بردو لما قولتلها بحبك ماتت بعدها بأسبوع".



وأضاف قائلاً:" دلوقتي فاضية أعزمك على العشا الأسبوع الجاي؟"، ومن جانبه ردت الفنانة زينب غريب عليه ساخرة :"أرجوك متحبنيش".





الجدير بالذكر أن آخر ظهور للفنانة زينب غريب كان قت زيارتها للفنان شريف دسوقي بعد إجرائه عملية جراحية أثر عنها بتر قدمه بمستشفي"دار الشفاء".

تقضي الفنانة زينب غريب عطلتها الصيفية حالياً داخل الجونة، وكانت قد شاركت متابعيها صورة لها من خلال قضاءها لأجازتها الصيفية، وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".وظهرت زينب غريب في الصورة وهي مُرتدية