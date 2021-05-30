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انفجار منصة ألعاب في مدينة بارناؤول الروسية

الأحد 30/مايو/2021 - 03:32 م
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
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أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأحد، إصابة طفلتين بجروح حرجة جراء سقوطهما من منصة للقفز "الترامبولين" بمدينة بارناؤول الروسية بعد انفجارها نتيجة لارتفاع الضغط الجوي.

 

وفي بيان لوزارة الصحة، قالت فيه: "أصيبت طفلتان من مواليد عام 2017 جراء حادث وقع بالقرب من مركز "رايون" التجاري.

 

وعلى الفور قامت فرق الإنقاذ بنقل الطفلتين إلى المستشفى، فيما بدأت لجنة التحقيق الروسية التحقيق في ملابسات الحادث، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

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