الاهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية





إقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي من حسم واحدة من الصفقات الذهبية التي طلبها المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وقال موقع كيك أوف الجنوب أفريقي أن سيرينو أبدى تمكسه بالرحيل عن فريق نادي صن داونز في ظل السعي لتأمين مستقبله على المستوى المالي.





ودخل النادي الأهلي في مفاوضات خلال الموسم الجاري للحصول على خدمات اللاعب لكن اصفقة تغثرت بسبب وجود بعض الخالات المالية بين الطرفين.





وقال التقرير أن الاهلي مازال يرغب بقوة في الحصول على خدمات الأوروجوياني لتدعيم خط الهجوم الموسم القادم بناء على تعليمات موسيماني.