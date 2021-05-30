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حكام مباراتي الأهلي والترجي.. فيكتور جوميز للذهاب وروضوان جيد للإياب

الأحد 30/مايو/2021 - 03:42 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن طاقم تحكيم مباراتي الأهلي ضد الترجي التونسي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأسند "كاف"، مواجهة الذهاب إلى الجنوب إفريقي فيكتور جوميز والمقرر لها يوم 18 يونيو المقبل على الملعب الأوليمبي في رادس.

كما أعلن عن تعيين المغربي رضوان جيد  لإدارة لقاء الإياب بين الفريقين والمقرر له يوم 25 يونيو المقبل، على ملعب القاهرة الدولي.

وتأهل النادي الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب إقصاء صن داونز الجنوب إفريقي، فيما تأهل الترجي بعدما أقصى شباب بلوزداد الجزائري، بربع نهائي البطولة.

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