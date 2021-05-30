تحطم طائرة ليبية خلال عرض عسكري في بنغازي

تحطمت طائرة حربية ليبية، خلال عرض عسكري للجيش الليبي، بقاعدة بنينا في بنغازي، مما أدى لوفاة الطيار.

وقد ظن الكثيرون أن حركة طائرة "ميغ 21" جزء من العرض المتفق عليه، لكنها في الحقيقة واجهت عطلا فنيا خلال الطيران، وفقًا لمصادر محلية.

واستطاع الطيار، بحنكته أن يجنب الحضور الخطر، ويبعد الطائرة لتسقط بعيدا عن تجمع الجيش الليبي خلال العرض.