Advertisements

لابورتا يغري ميسي للبقاء في صفوف برشلونة

الأحد 30/مايو/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

يحاول الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الاسباني برئاسة خوان لابورتا إنهاء مفاوضات تجديد ليونيل ميسي والذي ينتهي بنهاية يونيو القادم.

ويريد لابورتا أن يستمر ميسي لمواصلة كتابة التاريخ في الكامب نو وإستكمال المشوار الذي بدأ قبل عشرين عامًا.

وعلق لابورتا على مسألة تجديد العقد قائلًا أن الإدارة ستوفر لميسي جميع البنود التي تسمح له بالبقاء وذلك قبل الذهاب إلى منتخب بلاده للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا.

وأكدت صحيفة سبورت أن المفاوضات تسير في الطريق الصحيح وذلك بعد الجلسة الأولى التي تم عقدها مع والده.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لابورتا برشلونة

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

منذ حوالي 5 ساعات

خاص - رين الفرنسي يرسل وفدًا لمتابعة نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الاهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ نصف ساعة

جوارديولا يحسم مستقبله مع السيتي بعد خسارة دوري أبطال أوروبا

منذ 38 دقيقة

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري

منذ حوالي 18 ساعة

هل يعود مرتضى منصور لرئاسة الزمالك بعد قرار محكمة القضاء الإداري؟

منذ حوالي 4 ساعات

مانشستر سيتي يدرس بيع رياض محرز

منذ ساعة و 17 دقيقة

تصريح مثير من جوارديولا بعد خسارة لقب دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. صدمة قوية للأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. حريق هائل في الشروق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يفقد نجما جديدا أمام الجونة بسبب الإصابة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن تشخيص إصابة محمد هاني ومدة الغياب

منذ ساعة و 14 دقيقة

تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. برشلونة يبرم 4 صفقات نارية

منذ ساعة و نصف

توخيل يعلق على لقاء مالك تشيلسي لأول مرة

منذ حوالي 4 ساعات

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

هل ينجح لابورتا في إبقاء ميسي مع برشلونة ؟

ميسي يحدد شرطه للاستمرار مع برشلونة

برشلونة يستعد لتجديد عقد ميسي

تطورات تجديد عقد ميسي في برشلونة

الكشف عن مصير ميسي مع برشلونة

لابورتا يعلق على التجديد لميسي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:22 م

جوارديولا يحسم مستقبله مع السيتي بعد خسارة دوري أبطال أوروبا

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

10:37 ص

عاجل.. برشلونة يبرم 4 صفقات نارية

02:26 م

تصريح مثير من جوارديولا بعد خسارة لقب دوري الأبطال

11:37 ص

الاهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

03:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»