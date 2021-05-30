لابورتا يغري ميسي للبقاء في صفوف برشلونة





يحاول الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الاسباني برئاسة خوان لابورتا إنهاء مفاوضات تجديد ليونيل ميسي والذي ينتهي بنهاية يونيو القادم.





ويريد لابورتا أن يستمر ميسي لمواصلة كتابة التاريخ في الكامب نو وإستكمال المشوار الذي بدأ قبل عشرين عامًا.





وعلق لابورتا على مسألة تجديد العقد قائلًا أن الإدارة ستوفر لميسي جميع البنود التي تسمح له بالبقاء وذلك قبل الذهاب إلى منتخب بلاده للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا.





وأكدت صحيفة سبورت أن المفاوضات تسير في الطريق الصحيح وذلك بعد الجلسة الأولى التي تم عقدها مع والده.