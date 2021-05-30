قناة السويس: نعمل بشكل مكثف في التفاوض بشأن السفينة البنمية (فيديو)

قال جورج صفوت، المتحدث الرسمي باسم قناة السويس، إنه بناءً على قرار المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية تم تأجيل نظر ثبوت الحجز التحفظي على السفينة البنمية "ايفر جيفين" إلى جلسة 20 يونيو المقبل؛ لإتاحة وقت أكبر للتفاوض الودي.





وأضاف "صفوت"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن قناة السويس أكدت حرصها التام على السعي للحلول الودية حفاظًا على العلاقات الاستراتيجية مع عملاء القناة، موضحًا أنه حال عدم التوصل لحل مرضي لقيمة التعويضات سيظل الامر خاضع للقضاء المصري، موضحًا أن الهيئة تعمل بشكل مكثف في إعداد ملف التفاوض، ولجنة إدارة ملف التفاوض قامت بإعداد ملف متكامل بقيمة الخسائر التي تكبدتها الهيئة ماديًا ومعنويًا وقيمة التعويضات المالية المطلوبة، وتم إرسالها للشركة المالكة والأمر محل تفاوض الآن.



