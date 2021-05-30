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عاجل| خروج بروجي عربة قطار عن القضبان ببني سويف وتعطل مؤقت للحركة

الأحد 30/مايو/2021 - 04:42 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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خرج بروجي إحدى عربات قطار الصعيد رقم 833 القادم من المنيا إلى القاهرة عن القضبان منذ قليل بالقرب من محطة سكة حديد ببا جنوب بني سويف، ما أسفر عن تعطل حركة القطارات.

وأكد مصدر داخل ديوان عام محافظة بني سويف، إن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو وفيات وجاري نقل ركاب القطار بواسطة سيارات الأجرة إلى القاهرة.

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